Jesé “brilla” fuori dal campo: compra Lamborghini da 400 mila euro

Il calciatore continua a far parlare per le sue "prodezze" extra calcio

Come riporta Sport.es, infatti, l'unico gol e i due assist fin qui realizzati con la squadra spagnola sono un bottino davvero magro per quelle che erano le aspettative. Ecco perché per rivedere il suo nome tra le cronache sporive (e non) occorre guardare a cosa succede fuori dal terreno di gioco ed in modo particolare al suo ultimo acquisto in termini di automobili. Jesé Rodriguez, infatti, si è appena regalato un nuovo bolide da ben 400 mila euro. Si tratta di una Lamborghini UrusMansory Venatus in grado di sfoggiare ben 820 cavalli di potenza. Visto che i risultati del campo non gli danno grandi soddisfazioni, lo spagnol ha deciso di consolarsi in questo modo...