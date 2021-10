Jesé Rodriguez litiga con la sua ragazza: lei cerca di investirlo con l’auto

Problemi di cuore (e non solo) per il calciatore del Las Palmas

Come riportano i media spagnoli che citano come fonte Canarias 7, il calciatore avrebbe avuto una discussione con la sua fidanzata Aurah Ruiz all'uscita da un concerto musicale. La donna, secondo le testimonianze dei presenti, avrebbe tentato di investire Jesé Rodriguez .

Non è dato sapere se ci siano state conseguenze gravi per lo spagnolo ma a quanto pare il giocatore del Las Palmas sarebbe rimasto ferito ad un piede. Sul media iberico sono presenti anche delle immagini che, però, non chiariscono esattamente come siano andate le cose. In attesa di ulteriori dettagli, pare che Jesé Rodriguez non dovrebbe avere problemi nel tornare a disposizione della sua squadra nel breve periodo.