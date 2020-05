Joao Felix a sorpresa: “Mio fratello fa cose che io mi sognavo alla sua età”

Dal Benfica all’Atletico Madrid, un percorso che in casa Felix conoscono bene dato il recente approdo di Joao ai Colchoneros. Lo stesso viaggio che potrebbe fare suo fratello Hugo, talento classe 2004. A parlare del meno noto dei due fratelli è il campione anche del Portogallo, passato a Madrid la scorsa estate per una cifra da record. Intervistato da BTV, il talentino dell’Atletico ha sponsorizzato il fratello minore.

MEGLIO DI ME – 16 anni e una classe e una tecnica mai viste: “Fa cose che io non sapevo fare alla sua età“, ha rivelato Joao Felix su suo fratello Hugo. “Se ascolterà coloro che vogliono aiutarlo, avrà successo. Ha tutto per poter far bene e per raggiungere la prima squadra, per l’età che ha sta lavorando molto”. E ancora sulle differenze tra i due: “Ci piace segnare, lui calcia le punizioni meglio di me, io sono più bravo nei rigori, ma entrambi giochiamo più o meno nello stesso ruolo. Nel calcio bisogna giocare semplice, ma a noi piace fare qualcosa di diverso, qualcosa che possa entusiasmare la folla, il pubblico. Da quando eravamo piccoli, però, abbiamo sempre provato a fare le stesse cose”.