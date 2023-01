Atletico, tutto pronto per la cessione di Joao Felix: l’indiscrezione inglese

Joao Felix è pronto a lasciare l'Atletico Madrid. Il talentino portoghese, dopo essere stato sondato anche da alcuni club italiani tra cui la Juventus, dovrebbe approdare in Inghilterra, più precisamente al Chelsea .

Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Standard, i 'Blues' sarebbero appunto ad un passo dal definire l'arrivo di Joao Felix. Gli inglesi pagheranno 11,3 milioni di euro per il suo trasferimento in prestito dall'Atletico Madrid fino a fine stagione. Il Chelsea, inoltre, coprirà anche i quasi 7 milioni di euro di stipendio che dovrà percepire il portoghese, ma non è ancora chiaro se avranno un'opzione di acquisto al termine del prestito.