Joao Felix, che frecciatina all’Atletico Madrid: “Felice qui, al Barça”

Senza freni il nuovo arrivato a Barcellona JoaoFelix, che in blaugrana sta letteralmente vivendo una nuova carriera. Il calciatore è tornato a sorridere e segnare come mai gli è stato possibile all'Atletico Madrid, un pò per l'ambiente ma anche per il tanto criticato gioco del "Cholo" Simeone. Proprio a riguardo, l'attaccante non si è mai risparmiato e di recente ha mandato un'altra grande bordata contro il suo ex club.