Joao Felix: “Come Haaland e Mbappé? I loro club segnano molto…”

C'è grande voglia di migliorare e arrivare davvero al top d'Europa e del mondo nelle parole di Joao Felix . Dopo le ambizioni in merito al Pallone d'Oro, il fantasista del Portogallo e dell' Atletico Madrid ha parlato a TNT Sports con tanto di paragone con la "nuova generazione" di talenti che lo vede, per ora, un gradino dietro Erling Haaland, Kylian Mbappé e Vinicius jr.

Sono loro gli eredi del duo dei fenomeno Cristiano Ronaldo e Lionel Messi che per oltre un decennio hanno incantato il mondo del pallone. Il giovane portoghese ha parlato del suo desiderio di migliorare e di raggiungere i livelli più alti: "Mi manca la continuità. Haaland, Mbappé e Vinicius? Loro giocano in squadre completamente diverse da quella in cui gioco io. Sono squadre molto più offensive, segnano molti gol a partita. Questo permette loro di avere più possibilità di segnare e tutto il resto", ha detto Joao Felix. "Ma sto lavorando per raggiungere quel livello, che è ciò che fa la differenza nel calcio. Spero di raggiungerlo il prima possibile".