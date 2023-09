Joao Felix ha rinunciato a cifra record per andare al Barcellona

Un trasferimento cercato e voluto, ma anche risultato di tante rinunce per Joao Felix. L'attaccante ha più volte manifestato il suo interesse per vestire la maglia del Barcellona, e lo ha fatto anche pubblicamente mettendosi contro i tifosi dell'Atletico Madrid. Pur di riuscire a realizzare il suo sogno, il portoghese ha rinnovato con i colchoneros e dimezzato il suo ingaggio passando da 6 a 3 milioni. Inoltre, dal Barça ne percepirà "solo" 400mila euro. Analizzando quindi i vari dati e il denaro che l'attaccante avrebbe potuto avere, secondo Telecomasia.net, è di 17 milioni di euro la perdita economica derivante dal trasferimento. Una vera e propria rinuncia, che però gli fa onore. La speranza è che le cose vadano meglio rispetto alla sua ultima avventura al Chelsea, dove in metà stagione non è riuscito a mostrare quello che è il suo vero talento.