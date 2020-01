Joao Felix racconta: “Piansi al Benfica. Nello spogliatoio sentii commenti negativi…”

Joao Felix si racconta in una serie di interviste rilasciate al canale Benfica Play. L’attuale giocatore dell’Atletico Madrid ha rivissuto alcuni momenti della sua esperienza in Portogallo al Benfica, rivelando anche alcuni momenti inediti davvero cupi. La stellina passata in Spagna per 126 milioni di euro ha anche parlato del trasferimento dal Porto al Benfica e di come nello spogliatoio ci sia voluto tempo per trovare il feeling con i compagni.

RETROSCENA – Joao Felix ha ricordato, come riporta AS, un momento difficile vissuto con il Benfica prima della partita contro l’Eintracht Francoforte, dove ha segnato una tripletta: “Al terzo gol che ho fatto, ho pianto. Mi son tolto un bel peso. Due giorni prima, nello spogliatoio, ho sentito commenti che non mi hanno fatto stare bene. Sono andato in bagno a piangere. Nessuno lo sapeva, ma poi ho ottenuto quella tripletta e mi sono liberato, ho dato il massimo”, ha rivelato il classe 1999.

SVOLTA – Prima dell’approdo al Benfica, il passato al Porto: “Hanno parlato molto sui social network del fatto che ha lasciato il Porto per poi arrivare al Benfica, so che questa cosa non piaceva ai giocatori”, ha detto l’attaccante che poi ha raccontato il suo ritorno da avversario allo stadio O Dragao: “Stavamo perdendo 1-0, era una partita importante perché se avessimo vinto saremmo arrivati ​​primi. Ho fatto il gol pareggio. Ho iniziato a celebrare il gol con arroganza, guardando tutti i loro volti (pubblico e media ndr). Quello era il mio momento. Una bella sensazione . A dire il vero è stato un peccato che non sia durato di più”. E sul futuro: “Tornare al Benfica? Dico la verità. Ora mi accorgo di quanto fossi felice al Benfica. Ho intenzione di tornare un giorno e lasciare il segno nel club”.