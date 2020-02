Joao Felix racconta: “Ronaldo mi ha aiutato molto, è come un videogioco”

Cristiano Ronaldo come fonte di ispirazione. Questo è stato il fuoriclasse portoghese per il giovanissimo connazionale Joao Felix. L’attaccante ora all’Atletico Madrid ha confessato ai microfoni di Eleven Sport la sua ammirazione per il campione di Madeira. Queste le sue parole: “La prima volta che ho visto Ronaldo sembrava che mi trovassi in un videogioco. Avevo visto le sue partite, ma non l’avevo mai visto da vicino, sembrava che fosse alto tre metri. Gli piace socializzare con i ragazzi e mi ha aiutato molto a inserirmi”.