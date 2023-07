Joao Felix, “Sogno il Barça” e i tifosi gli vandalizzano la targhetta

Sono ore frenetiche in quel di Madrid. A far discutere è il comportamento di Joao Felix, attaccante dell'Atletico, che ha ammesso il suo amore per il Barcellona: "Il Barça è sempre stata la mia prima scelta. È un sogno sin da quando sono piccolo". La sincerità del calciatore però lo ha messo in una cattiva posizione. Perché l'Atletico Madrid sarebbe infastidito dalle sue dichiarazioni e gli stessi tifosi non lo vedono più di buon occhio. Dimostrazione è la recente vandalizzazione della targhetta dell'ex Benfica all'interno del Wanda Metropolitano. Un rapporto che pare essersi rotto definitivamente. Che sia l'alba di un addio?