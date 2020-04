Joao Felix spende soldi per FIFA, la ragazza non ci sta: il siparietto social tra i due…

Quarantena impegnativa per Joao Felix che deve fare i conti con gli allenamenti casalinghi e con… la fidanzata. Il calciatore dell’Atletico Madrid, così come tanti altri giocatori, trascorre parte del proprio tempo giocando ai videogiochi. Su tutti, il noto FIFA 20.

Ma è proprio durante uno di questi momenti di svago che Joao Felix, in diretta su streaming trasmessa anche su Youtube, è stato pizzicato dalla compagna mentre acquista pack speciali sul gioco di calcio. “Ma spendi soldi per queste cose?”, la domanda non proprio felice della fidanzata. “No”, la risposta impaurita del giocatore. Anche se successivamente, lo stesso portoghese ha spiegato come tutte quelle cose erano offerte dagli sponsor…