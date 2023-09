Joao Felix torna a segnare e lancia la frecciatina: “Facile giocare così…”

La stella di Joao Felix è finalmente tornata a brillare in questa notte di Champions League. Il portoghese, a spasso con il suo Barcellona , ha segnato una doppietta nella sfida contro l'Anversa e quasi a voler dire "Te l'avevo detto..." si è presentato ai microfoni nel post partita e lanciato una frecciatina contro la sua ex squadra. O forse al "Cholo" Simeone?

LA FRECCIATINA: L'attaccante si trova alla grande al Barcellona e pare abbia finalmente scovato la sua giusta dimensione. Gran parte del merito è anche dell'allenatore, Xavi, e del gioco che ha imposto al suo Barça che JoaoFelix va a confrontare con quello di Simeone: "Sono felice, l'ambiente squadra è fantastico. Poi qui giochiamo in modo semplice, com'è giusto che dovrebbe essere. Uno-due tocchi e via. Qui facciamo tutti così e il pallone scorre più velocemente e per gli avversari è più difficile difendersi. Perché? Perché devi difendere contro una squadra intera e non un solo giocatore". Ha concluso l'attaccante, lanciando le critiche al suo ex allenatore ed ex club Atletico Madrid.