Joao Mario: “All’Inter non c’era spazio per me. Ho scelto il Lokomotiv Mosca per due motivi…”

“Ho accettato di trasferirmi in Russia molto rapidamente. In quel momento ero in Italia e sapevo della posizione dell’Inter nei miei confronti”, ha spiegato Joao Mario a Sport 24. Il centrocampista portoghese del Lokomotiv Mosca ha parlato delle vicende di mercato che lo vedono protagonista.

Al momento, Joao Mario è in prestito al club russo dove spera di rimanere: “Stavo cercando una squadra che giocava in Champions League e fosse realmente interessata a me. Ero questi i due principali motivi e criteri importanti che dovevano esserci. Ho capito che per arrivare ad Euro 2020, dovevo giocare. Non aveva senso andare via dall’Inter per un’altra squadra dove non avrei giocato. O dove non era chiaro quale fosse il mio ruolo”.



FUTURO – E anche al termine del prestito, Joao Mario si vede ancora con la maglia del club russo: “Se dipendesse da me, con molta onestà sceglierei ancora il Lokomotiv. Mi piace il club, la città. Pertanto, sì, preferirei restare qui piuttosto che tornare all’Inter. Ma nel calcio non sai mai cosa succederà dopo. Spero che il Lokomotiv sarà in grado di riscattarmi, ci sederemo e concorderemo su tutto”, ha detto il portoghese.