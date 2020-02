Joao Mario attacca l’Inter: “Trattato in modo spregevole”

Joao Mario non usa mezzi termini per parlare della sua esperienza in nerazzurro. Con l’Inter ha giocato 69 partite, ma non è mai entrato nei cuori dei tifosi. Dopo essere stato al West Ham in prestito, l’Inter l’ha ceduto alla squadra russa.

L’attuale centrocampista del Lokomotiv Mosca si è sfogato durante un’intervista rilasciata a A Bola: “Non potevo allenarmi o giocare le amichevoli come tutti. Mi allenavo da solo con Icardi. Non capisco la posizione dell’Inter che ha pagato 40 milioni per trattare un giocatore come un ragazzino. E’ stato spregevole. Ho trovato un club meno stabile dello Sporting. Molta confusione, cambio di allenatore. Una stagione preparata male. Mi dispiace che sia successo molto più fuori dal campo che dentro”.