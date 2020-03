Joao Mario e la sua ispirazione: “Zidane in assoluto. Poi Cristiano Ronaldo. Inter? Ormai sto imparando il russo…”

Tempi difficili per le interviste ai calciatori in isolamente per l’emergenza coronavirus, allora tutto si fa sui social. Joao Mario è l’ultimo di una serie di giocatori che hanno rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio account social. In questo caso su Instagram.

Il portoghese del Lokomotiv Mosca si è raccontato soffermandosi anche su alcuni aspetti della sua carriera. In primis la sua fonte di ispirazione: “Fin da piccolo devo dire che Zidane è stato un punto di riferimento. La sua posizione in campo, la sua eleganza. Mi ha ispirato molto. Poi anche Cristiano Ronaldo perché l’anno in cui sono arrivato allo Sporting lui era un punto di riferimento per tutti“. “La gioia più grande calcisticamente? Devo dire che Euro 2012 è stata un’emozione speciale. Vincere con la maglia del proprio Paese è qualcosa di unico che ti rimane dentro. Entrare a fare parte della storia del Portogallo è un onore ed è qualcosa che ti rimane dentro per tutta la vita”.

FUTURO – Inevitabile una domanda sul futuro con Joao Mario in Russia ma ancora di proprietà dell’Inter: “Adoro Mosca. Parliamo di una città fantastica dove è bello poter vivere. La lingua russa è abbastanza diversa dal portoghese, ma sto già imparando alcune parole che mi aiutano nella vita quotidiana, oltre ovviamente che negli allenamenti e nelle partite. Cerco ogni settimana di migliorare il mio russo”.