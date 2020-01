Joao Mario esalta Joao Felix: “Ci sono giocatori che amo guardare e lui è tra questi. L’Atletico Madrid? Squadra… ‘italiana’”

Joao Mario, centrocampista della Lokomotiv Mosca ma di proprietà dell’Inter, ha parlato a Channel 11 del compagno di Nazionale, Joao Felix reduce dalla semifinale di Supercoppa vinta dal suo Atletico Madrid contro il Barcellona.

Parole d’elogio per il giovane talento ex Benfica e anche qualche complimento per i Colchoneros: “Joao Felix è uno che fa la differenza. Ricordo il mio primo allenamento con lui: ho notato subito quanto fosse forte. Ci sono giocatori che amo guardare e lui è tra questi. La cifra pagata dall’Atletico può pesare? Il valore del trasferimento non pesa durante le partite. Ovviamente, l’investimento che il club ha sostenuto per acquistarti influisce in qualche modo, anche noi giocatori non siamo responsabili di quella spesa. Ad esempio io nell’Inter non l’ho avvertito molto, anche perché il club aveva molti problemi. Se acquisti un giovane di 19 anni per 126 milioni di euro, non puoi pretendere che sia la risposta a tutti i tuoi problemi, il salvatore”. E poi una considerazione sui Colchoneros: “Dobbiamo considerare anche che l’Atletico è una squadra molto ‘italiana’, per la sua forte componente tattica”.