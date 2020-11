Joaquin, che stoccata a Koeman: “Non lo assumerei neppure come operaio. Non penso ci stringeremo la mano sabato”

Criticato per le sue prestazioni alla guida del Barcellona e adesso anche per alcune vicende passate. Ronald Koeman è sempre al centro di tanti rumors. L’ultimo a parlare del mister blaugrana è stato Joaquin, esterno ora la Betis, che sabato prossimo ritroverà l’allenatore col quale ha vissuto brutti momenti ai tempi del Valencia. Parlando a El Larguero, l’ex giocatore anche della Fiorentina non ha risparmiato pesanti critiche all’olandese.

Joaquin: “Non assumerei Koeman neppure come operaio”

“Koeman al Valencia? Non è stata certo la migliore esperienza della mia vita”, ha detto tra ironia e sarcasmo Joaquin. “Non vorrei parlarne perché quello che ho passato è stato brutto. Se assumerei Koeman se fossi presidente di un club? Non lo assumerei neppure come operario. Fortunatamente il suo tempo al Valencia non è durato molto e abbiamo potuto salvare l’annata”.

Sabato Betis e Barcellona si sfideranno in campionato e sarà dunque l’occasione per il calciatore di rivedere il mister: “Se lo saluterò? Sinceramente credo che nessuno dei due lo farà. Non penso che ci stringeremo la mano. Quello che è successo lì è stato brutto”.