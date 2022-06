Joaquin dice ‘no’ ad Haaland al Betis: “Non c’è posto”. Il siparietto in vacanza

Erling Haaland è stato di recente annunciato come nuovo acquisto del Manchester City. Il bomber norvegese ha firmato per la squadra di Guardiola dicendo addio al Borussia Dortmund. Eppure, la sua scelta sarebbe potuta essere un'altra, almeno a giudicare il simpatico siparietto con... Joaquin , leader e capitano del Betis .

Assieme per le vacanze estive, l'esperto calciatore, con un passato anche in Italia, ed Erling Haaland si sono divertiti a fare del fanta-mercato sui social. Joaquin, in un video assieme al fresco neo-attaccante del Manchester City, ha scherzato sulla prossima squadra e sul futuro del norvegese: "Dice Haaland che vuole venire al Betis, ma io gli ho detto che non c'è più posto", ha spiegato lo spagnolo. "Forse l'anno prossimo. Vediamo l'anno prossimo dai...".