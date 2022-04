Joaquin e l’amore per il Betis: “Rinnovo? Io firmo, club scriva quello che vuole”

Parla l'eterno capitano del club spagnolo

Redazione ITASportPress

In Italia lo ricordiamo per il suo breve passato alla Fiorentina, ma la grandezza di Joaquin è ben nota tra Nazionale e soprattutto Betis. Il calciatore ha di recente guidato i suoi alla vittoria della Copa del Rey e si prepara, forse, ad un rinnovo di contratto... in bianco. Ebbene sì, perché parlando ai canali ufficiali del club, l'esperto classe 1981 ha ammesso di essere pronto a firmare un foglio da far completare liberamente al proprio club. Tutto per amore della sua squadra.

RINNOVO - "Non so cosa stiano preparando (per il rinnovo ndr), ma non ci vorrà molto a negoziare: io metto la firma, e loro mettano ciò che vogliono", ha detto Joaquin. "Quando ho deciso di continuare per un altro anno, la prima persona con cui ho parlato è stata Pellegrini per sapere la sua opinione. Mi ha detto che per lui sarei stato un apporto importante e che le sue porte erano aperte: mi ha reso enormemente felice".

RETROSCENA - Un pensiero anche sulla lotteria dei rigori che ha deciso la finale di Copa del Rey contro il Valencia: "Mentirei se dicessi che non mi è passato per la testa il momento del rigore in Corea (Mondiale 2002 ndr). È vero che in quel Mondiale ho tirato il quinto. Ero convinto che l'avrei segnato, ma i momenti brutti ti passano sempre per la mente. Sono momenti per armarsi di professionalità e coraggio. Ho detto 'la metto dentro, punto', ma è vero che ti fa un po' paura. Quando Pellegrini mi ha detto che avrei tirato il secondo, la prima cosa che ho pensato è stata di fare il cucchiaio, ma visto che il portiere del Valencia aveva parato molto, ho scelto di angolarlo".