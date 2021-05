Joaquin nella storia del Betis: è il calciatore con più presenze per il club

Importante traguardo per il calciatore spagnolo

Joaquin Sanchez è sempre più nella storia del Betis e del calcio spagnolo. L'esterno, con un passato anche in Italia, e precisamente con la maglia della Fiorentina, ha stabilito un traguardo assolutamente storico per il suo club.

Con la presenza nella vittoria di ieri sera contro il Granada - 2-1 il risultato finale per i suoi -, Joaquin è diventato infatti il calciatore che ha giocato più partite in assoluto con la maglia biancoverde (ben 461).

In questa stagione il Betis è sesto in classifica dopo 35 giornate a quota 54 punti, due in più del Villarreal finalista in Europa League.