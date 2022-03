Joaquin, notte perfetta: finale col Betis e… quel messaggio della moglie

Il capitano del Betis euforico dopo aver ottenuto l'accesso alla finale di Copa del Rey

È il Betis Siviglia la seconda finalista dell’edizione 2021/22 della Copa del Rey . I biancoverdi hanno pareggiato per 1-1 nella semifinale di ritorno col Rayo Vallecano, con Borja Iglesias che ha risposto a Bebé e adesso aspettano di incontrare il Valencia nell'ultimo atto del torneo. Una serata davvero bella per i calciatori soprattutto per il capitano e veterano Joaquin che oltre a godersi il momento con la squadra ha ricevuto un messaggio molto speciale... da sua moglie .

SMS - Ironico e diretto come sempre, Joaquin ha parlato nel post partita spiegando la sua gioia per questo momento ma anche la voglia di tornare in fretta a casa dalla sua compagna di vita: "Sono felice e contento di questo traguardo col Betis. Davvero che bello. Ho già vinto una Coppa col Betis e col Valencia e ho raggiunto una finale anche con la Fiorentina". Ma poi sui possibili festeggiamenti dopo la gara col resto della squadra: "Non esco io stasera, mia moglie mi ha mandato un messaggio dicendo che mi aspetta... Ecco, siamo già in ritardo quindi penso che andrà via ancora con la tuta da gioco", le sue parole riportate da Marca.