Joaquin ritarda il ritiro: “Sto bene e voglio salutare il calcio con i tifosi allo stadio”

Un passato anche in Italia, ma una vita trascorsa in Spagna. Joaquin, storico centrocampista ora al Betis di cui è anche capitano, ha preso una decisione: non fermarsi e continuare a giocare anche dopo aver compiuto i 40 anni. Il motivo? Poter salutare con il pubblico sugli spalti…

Joaquin: “Voglio ritirarmi con i tifosi allo stadio”

Intervistato da AS, Joaquin ha parlato del suo presente, ma anche del futuro con il contratto in scadenza questa estate: “Il mio accordo scade a giugno, ma mi sento forte e in buona forma”, ha spiegato lo spagnolo che farà 40 anni a luglio. “Voglio rinnovare il mio contratto con il Betis per almeno un altro anno. Vorrei concludere la mia carriera con i tifosi sugli spalti, voglio invitare tutti quelli che posso nel nostro stadio. Quando la pandemia sarà finita, capirete cosa intendo: voglio giocare con il pubblico prima di finire la mia carriera nel calcio. Sarei felice se il Betis entrasse in Europa per giocare le coppe. Ci proveremo”.