Joaquin salta amichevole contro Wolverhampton: la motivazione è… una sbornia

Serata con qualche birra di troppo per lo spagnolo

In Italia ce lo ricordiamo perché ha vestito la maglia della Fiorentina, ma Joaquin è la storia del Betis in Spagna. Capitano e leader indiscusso della squadra, anche a 40 anni continuerà ad aiutare i suoi. La società e tutto l'ambiente lo ama ed è pronto a perdonargli tutto. Anche una sbornia...

Ebbene sì perché in tanti si sono chiesti il motivo dell'assenza di Joaquin dalla sfida amichevole dei suoi contro il Wolverhampton lo scorso sabato e, a quanto si apprende da Football Espana, la ragione sarebbe una resaca, ovvero una sbornia. Il calciatore offensivo si sarebbe divertito la sera prima della gara contro gli inglesi con qualche eccesso - che si traduce in diverse birre di troppo - e per questa ragione sarebbe stato assente alla sfida. La sua impossibilità di giocare pare sia stata accettata dall'ambiente che gli ha perdonato un piccolo fuori programma e lo aspetta pronto più che mai per i prossimi impegni.