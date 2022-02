Joe Cole: “Ho imparato più da Rudi Garcia che da Mourinho e Ancelotti”

Il commento dell'ex calciatore

In molti lo ricordano per le sue giocate in Premier League con le maglie di Liverpool e soprattutto Chelsea, ma Joe Cole, storico ex calciatore, ritiene di aver imparato tanto sul mondo del calcio in Francia, quando al Lille venne allenato da Rudi Garcia. L'ex giocatore inglese, parlando al The Athletic come riportato dal Daily Mail, ha spiegato come gli insegnamenti dell'ex mister anche della Roma siano stati più importanti anche di quelli ricevuti da due mostri sacri come José Mourinho e Carlo Ancelotti.