Joe Cole non dà scampo a Lukaku: “Ha sei settimane per salvare sua carriera al Chelsea”

Il commento dell'ex calciatore

In terra inglese si continua a parlare della sempre più complicata esperienza bis di Romelu Lukaku al Chelsea . Dopo la sfida di FA Cup vinta dai Blues, è ancora il belga al centro dei rumors per una prova opaca condita da un errore davanti alla porta non da lui. Ecco perché l'ex stella Joe Cole non ha dubbi su quello che dovrà essere il futuro prossimo del giocatore.

Parlando a ITV Sport, l'ex stella inglese ha detto: "Quando non va, non va. Lukaku vorrebbe essere al centro di questo Chelsea, protagonista, ma ha fallito un'altra occasione", le parole di Joe Cole. "Penso abbiamo sei settimane per salvare la sua carriera al Chelsea. Deve fare come Werner, come ha detto Tuchel. Vedi un giocatore che non si arrende anche quando non riesce a segnare. Offre alla squadra qualcosa di diverso quando non fa gol. Lukaku deve fare così. Molti vedevano Lukaku come il pezzo mancante del puzzle in questa squadra, ma da quando è arrivato non è stato così. Succede certe volte ma una partita può far cambiare tutto. Vediamo. Ripeto, ha sei settimane per salvare la sua carriera a Londra".