Jonathan David, un gol molto speciale: bacio ad un fiore e dedica alla mamma defunta

L'esultanza del calciatore per sua madre

I compagni lo sanno e adesso anche i suoi tifosi. Quel fiore, con tanto di bacio, era per sua madre, defunta due anni fa. Era il dicembre 2019 quando la mamma del centravanti, preso per sostituire Osimhen partito per il Napoli, salutava questo mondo a causa di una lunga malattia. Un dolore che lo stesso Jonathan David ha raccontato in diverse interviste di non aver ancora superato del tutto ma che evidentemente, non gli ha impedito di dedicarle un dolcissimo ed emozionante pensiero.