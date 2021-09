Jonson Clarke-Harris squalificato 4 turni per post social omofobi di… 9 anni fa

Il calciatore del Peterborough punito per fatti che risalgono al 2012 e al 2013

Una squalifica di 4 giornate e una multa salata per aver pubblicato sui social, a cavallo tra il 2012 e il 2013, messaggi con riferimenti omofobi. Succede in Inghilterra a Jonson Clarke-Harris , attaccante del Peterborough , che nelle scorse ore si è visto comminare la pena con tanto di obbligo a prendere parte ad un programma di educazione.

La FA ha deciso di squalificare il giocatore per aver violato le regole E3.1 ed E3.2. Come riportato da Sky Sports, un portavoce della FA ha dichiarato: "Jonson Clarke-Harris del Peterborough United FC è stato sospeso per quattro partite, multato di 5.300 sterline ed è tenuto a completare un programma di educazione faccia a faccia dopo aver ammesso sei violazioni della regola E3 della FA in relazione ai commenti sui social media. pubblicati tra il 27 ottobre 2012 e il 6 marzo 2013. I commenti erano offensivi, impropri e hanno portato discredito al gioco contrariamente alla regola FA E3.1. I messaggi costituiscono anche "una violazione aggravata", che è definita nella regola FA E3.2, in quanto includevano il riferimento all'orientamento sessuale".