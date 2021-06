Jordi Alba: “A vita al Barcellona e spero Messi resti. Spagna senza Ramos? Sceglie il CT”

L'esterno spagnolo tra club e Nazionale

Presente e futuro nell'intervista rilasciata a RTVE da parte di Jordi Alba , esterno mancino della Spagna e del Barcellona . Il classe 1989 ha parlato delle vicende a tinte blaugrana soffermandosi in modo particolare sul futuro del tecnico Koeman e di quello del compagno Lionel Messi. Poi, un pensiero anche in ottica Europeo con l'assenza del Gran Capitan Sergio Ramos, non convocato dal CT Luis Enrique.

BARCELLONA - "Il mio futuro? Mi mancano tre anni di contratto e mi sento in grado di soddisfarli", ha esordito Jordi Alba . "La decisione ovviamente è del club, ma la mia intenzione è quella di restare a vita al Barcellona". Sui rumors che riguardano il mister Koeman e Messi: "Spero che il suo futuro si risolva al più presto. L'allenatore ha un contratto con il Barcellona e ​​ha fatto una grande stagione, poi è una decisione del presidente e la accetteremo". Su Messi: "Ovviamente noi speriamo che Leo resti qui con noi, penso non ci siano dubbi su di lui".

SPAGNA - Non poteva mancare anche una parola sulle Furie Rosse ed in modo particolare sull'Europeo senza Sergio Ramos: "L'allenatore fa la lista dei convocati, è lui che pensa quali sono le scelte migliori. È vero che Sergio Ramos non ha vissuto il suo momento migliore in questa stagione a causa di diversi infortuni, ma è un giocatore molto importante per tutti noi", ha concluso Jordi Alba.