Jordi Alba: “Basta bugie su ingaggio. Disposto a tutto per bene del Barcellona”

L'esterno fa chiarezza sulla sua volontà di ridursi l'ingaggio per aiutare la società

Redazione ITASportPress

Dopo le parole di Piqué, arrivano in casa Barcellona anche quelle di Jordi Alba tra i "nuovi capitani" del club e tra le figure più importanti di tutto lo spogliatoio. L'esterno spagnolo era stato coinvolto nelle scorse ore in alcuni rumors che lo volevano in discussione con il presidente Laporta riguardo la rinegoziazione dell'ingaggio per aiutare le casse della società.

Dopo la vittoria al debutto in Liga, proprio il terzino ha voluto commentare duramente in conferenza stampa tali indiscrezioni: "Da prima dell'Europeo sono trapelate notizie sul mio conto. Nessuno mi ha detto niente per due settimane o un mese. La mia predisposizione è quella di aiutare il club in qualsiasi modo. Sono qui da dieci anni più altri otto. Ogni volta che posso, aiuterò il club", ha spiegato Jordi Alba. "È normale che le persone credano a quello che sentono e per questo sarebbe bello chiedere direttamente al Presidente. Lo ha fatto Piqué e ora toccherà a noi altri. Non ci devono essere dubbi sul fatto che noi vogliamo il bene del Barcellona".

E ancora: "Quello che mi fa male è che si raccontino bugie. Sono venute fuori cose spiacevoli ed è per questo che mi alzo. Darò tutto nel gioco, nessuno può dubitare del mio impegno. Sono stanco di sentire certe cose che fanno male a me e anche alla mia famiglia. Io ho sempre detto di voler fare il bene del Barcellona. I miei rappresentanti e avvocati sono stati in trattativa con il club. La voglia di aiutare il club e l'impegno è sempre stato presente fin dall'inizio".