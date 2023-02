Jordi Alba fa la storia del Barcellona: maglia speciale e foto di gruppo

Grande traguardo per il calciatore spagnolo del Barcellona , Jordi Alba . In occasione della partita di Europa League contro il Manchester United, poi terminata 2-2, lo spagnolo ha raggiunto l'incredibile record di 450 partite con la maglia del club catalano.

Una grande soddisfazione per il terzino spagnolo che nelle ultime ore ha voluto festeggiare con i compagni e l'allenatore questo grande risultato. Infatti, sui social, ecco la foto per ricordare tale avvenimento da record.

Jordi Alba ha pubblicato uno scatto insieme ai compagni del Barcellona con una maglia celebrativa con una personalizzazione speciale: "Un vero orgoglio per me raggiungere le 450 partite con la maglia della squadra della mia vita. Ora ne voglio aggiungere altre", ha scritto lo spagnolo.

L'esterno è tra i giocatori di maggiore esperienza della squadra e in occasione dell'ultima partita ha anche indossato la fascia da capitano segno dell'importanza dello spagnolo all'interno del gruppo. Sul suo futuro, però, ci sono ancora dei dubbi in vista della prossima stagione, ma questo non è il momento per pensarci...