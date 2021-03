Jordi Alba fedele al Barcellona: “Vorrei finire qui la mia carriera. Lottiamo per il ‘doblete'”

Una stagione tra alti e bassi, ma nelle ultime settimane il Barcellona sembra essersi decisamente ripreso tanto da poter ambire al doblete: Liga e Copa del Rey. Ne è convinto Jordi Alba che ha parlato in una lunga ed interessante intervista a Sport.es. L’esterno blaugrana si è soffermato sull’attuale momento della squadra ma anche sul suo futuro che, almeno per quanto riguarda il suo pensiero, sarà ancora in maglia catalana.

Jordi Alba: tra ritiro e doblete

Fin qui 11 assist e ben 5 reti, Jordi Alba cerca sempre di dare il meglio ogni stagione: “Sì, cerco di migliorarmi di anno in anno e questa stagione da questo punti di vista sta andando molto bene. Col nuovo modulo sono favorito, con la difesa a tre io gioco più avanzato. Ma in generale quando tutti giocano bene anche il singolo rende meglio”.

Sugli obiettivi stagionali, l’esterno spagnolo non si nasconde: “La squadra è unita, ed è migliorata tanto nelle ultime settimane. Eravamo molti punti indietro rispetto all’Atletico ma ora il divario è diminuito. Vincere il doblete? (Liga e Copa del Rey ndr) Noi ci siamo e lotteremo per vincere entrambe le competizioni”.

E sul futuro: “Finire al Barcellona la carriera? Diciamo che il ritiro è ancora lontano (ride ndr). Però sì, mi piacerebbe terminare qui la mia carriera. Il Barcellona è un club dove sto bene e dove mi sento in famiglia. Sono stato qui praticamente tutta la mia vita da calciatore. La fascia di capitano indossata contro la Real Sociedad? Ero molto emozionato. Dopo tanto tempo qui è sicuramente un motivo di orgoglio”, ha concluso Jordi Alba.