Jordi Alba, la prima volta… alla guida: presa la patente a 31 anni

Meglio tardi che mai. A 31 anni suonati, anche Jordi Alba ha deciso che era giunto il momento di prendere… la patente. Il terzino mancino del Barcellona, come scrive Marca, ha finalmente sostenuto con successo l’esame per poter guidare le auto.



Jordi Alba, niente autista per la prima volta

Come sottolinea il quotidiano spagnolo, Jordi Alba è stato visto arrivare al centro sportivo del Barcellona in auto. A notare la novità è stato il giornalista di MediasetSport David Ibáñez che ha catturato con alcuni scatti l’arrivo del giocatore affermando si trattasse della prima volta che la stampa lo aveva visto arrivare alla guida della propria auto dopo aver passato diversi anni ad utilizzare passaggi da parte di familiari o membri dello staff del Barcellona. Lo spagnolo era stato preso in giro spesso dai compagn per il non avere ancora la patente e Piqué soprattutto lo aveva sottolineato di recente anche in un’intervista ai media catalani. Adessi l’esterno può essere fiero del suo traguardo. Bravo Jordi Alba… meglio tardi che mai…



