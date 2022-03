Jordi Alba: “Sarebbe bello Messi tornasse al Barcellona. Con lui l’intesa migliore”

L'esterno spagnolo blaugrana sogna di riabbracciare il sette volte Pallone d'Oro

RITORNO - "Messi è il giocatore con cui ho avuto più intesa in assoluto e sarebbe bello se tornasse al Barcellona", ha detto senza giri di parole Jordi Alba. "Ho sofferto molto per la sua partenza, perché sono suo amico. Dopotutto, dopo tutta la sua vita al Barcellona, ​​questo passaggio penso gli sia costato molto. Non è stato facile per lui, per i suoi compagni di squadra e per il club, ma questo è il calcio. Adesso indossa la maglia di un altro club, ma resta il migliore al mondo. Sono sicuro che Messi sarà molto meglio il prossimo anno. E non lo dico perché è mio amico".