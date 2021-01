Jordi Alba: “So di essere uno dei giocatori più ‘odiati’ nel calcio…”

Curiosa intervista rilasciata dall’esterno spagnolo del Barcellona e della Nazionale Jordi Alba ai microfoni di Movistar +. Il classe 1989 ha rivelato di essere, secondo lui, tra i calciatori più odiati del mondo del pallone. Il motivo? Il suo stile di gioco molto “cattivo” e sporco.

Jordi Alba “il più odiato”

“È chiaro che se le persone mi conoscessero attraverso il calcio, penserebbero che sono uno dei giocatori più odiati nel mondo del pallone. E penso che sia così“, ha esordito Jordi Alba parlando di come viene visto dagli appassionati. “Penso sia dovuto al mio modo di giocare ma è ciò che mi ha portato ad essere il giocatore che sono oggi e ad essere dove sono. Le altre persone mi conoscono per come sono davvero, fuori dal campo. Sono una persona molto umile che apprezza tutto nella vita”.

E ancora: “Il giocatore Jordi non ha nulla a che fare con il Jordi umano o il Jordi con i suoi compagni di squadra. Sì, è vero che il modo in cui gioco è molto pesante, sporco, e capisco l’odio che le persone che non mi conoscono possono avere nei miei confronti ma non sono solo quello…”.

“La mia intesa con Messi? Non ci lavoriamo. So che se faccio un movimento che può essere pericoloso lui mi servirà. Diciamo che viene tutto da solo. Non è qualcosa su cui si può lavorare nello specifico. Sono imprevedibile nei movimenti e mi piacciono gli spazi che creano i miei compagni. Spesso al Barcellona è difficile fare assist perché le squadre che ci affrontano si chiudono molto, quindi io cerco di creare pericoli e ricevere gli assist dei miei compagni. Spero di averne ancora di più (ride ndr).