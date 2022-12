Jordi Cruyff: “Messi e il Barcellona devono tornare insieme, magari…”

Spiccano le parole su Lionel Messi il cui futuro resta in bilico tra rinnovo col Psg, partenza per la MLS e anche un romantico ritorno proprio in maglia blaugrana.

MERCATO - Cruyff ha anche parlato delle future mosse del club ed in particolare del mercato invernale: "Non si tratta solo di vendere un calciatore e poi muoversi con altre operazioni. In questo momento il Barcellona non può acquistare nella sessione di mercato invernale". "Busquets? Ovviamente bisogna avere un occhio di riguardo per lui e verrà trattato bene. Dobbiamo sederci e discutere sul suo futuro".