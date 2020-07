Jorge Jesus al Benfica, il Flamengo ‘si vendica’: nessuna operazione di mercato con i portoghesi

Il Benfica ha scelto di affidare nuovamente la panchina a Jorge Jesus. Nei giorni scorsi l’annuncio che comunicava come l’allenatore, reduce da un’esperienza ricca di successi al Flamengo, sarebbe diventato il nuovo tecnico delle Aquile. Una decisione che ha visto il club brasiliano indispettirsi tanto da decidere di… vendicarsi.

Jorge Jesus al Benfica: “la vendetta” del Flamengo

Come riporta la tv brasiliana Sport, il Flamengo non ha assolutamente gradito le modalità di negoziazione tra Jorge Jesus e il Benfica, tanto da prendere una decisione importante. Tra le due società non ci saranno trattative di mercato almeno per la prossima finestra di mercato. Un modo per “punire” l’atteggiamento discutibile del club portoghese che, a detta del Flamengo, non avrebbe avvisato dei primi contatti con l’allenatore.

Di conseguenza, il club brasiliano ha deciso di non effettuare operazioni con il Benfica: nessun talento rossonero sarà così venduto alla società di Lisbona, almeno fino a quando la rabbia non si sarà placata…

