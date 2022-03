Jorginho e le difficoltà del Chelsea: “A Middlesbrough in bus? Giocatori pronti a fare sforzo”

Parla il centrocampista Blues

Una gioia in un momento delicato, quella arrivata nella notte per il Chelsea . Vittoria contro il Lille e passaggio ai quarti di finale di Champions League. I Blues mostrano sul campo la risposta alle ormai note vicende societarie che ne potrebbero condizionare in queste settimane la stagione. Il congelamento dei beni di Abramovich ha causato uno stop alla liquidità del club che deve fare i conti con i costi delle trasferte. In tal senso, dopo quella in Francia, c'è la necessità di fare ritorno in terra inglese per la gara di Middlesbrough, prossima sfida in programma.

Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di vedere i calciatori dirigersi in pullman fino alla destinazione inglese di ritorno appunto dalla città francese ma probabilmente non sarà così anche per merito dei diretti interessati. A commentare tutto è stato Jorginho, centrocampista del club di Londra, ai microfoni di Sky: "Il viaggio a Middlesbrough in pullman? Qualcosa faremo, non credo che andremo con l’autobus. Ci stiamo organizzando, è importante arrivarci e se c'è da fare noi uno sforzo, per il bene di tutti, lo faremo. Fare sei ore in pullman non è semplice prima di una partita. Visto che abbiamo la possibilità magari la sistemeremo in un altro modo”.