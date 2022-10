Jorginho, in Spagna sicuri: l’agente ha visto il Barcellona

In realtà, il nome del calciatore della Nazionale è sempre tra i più chiacchierati. In passato Jorginho era già finito nel mirino di diversi club, tra cui anche la Juventus prima dell'affare Paredes. Adesso, dalla Spagna, arrivano voci insistenti di un possibile avvio di trattative col Barcellona.

Diversi media iberici, infatti, riportano di un possibile incontro tra l'agente del regista italiano, Joao Santos, e il club catalano. Il procuratore è stato pizzicato in quel di Barcellona, una delle piazze sempre attente al mercato dei centrocampisti con la situazione legata a Busquets che dovrà essere gestita in chiave mercato, ed è possibile che si sia trovato lì proprio per parlare con la società.