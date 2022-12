Jorginho, l’agente: “Chelsea ha offerto rinnovo. Se chiama il Napoli…”

Il futuro di Jorginho è ancora incerto. Il centrocampista del Chelsea pare avere in mano un'offerta di rinnovo col club di Londra ma le sirene del mercato sono tante e potrebbero portare anche a qualche cambiamento. Si parla dell'italiano in chiave United e pure Newcastle ma attenzione anche ai vecchi amore, come il Napoli. A parlare del futuro del giocatore è stato il suo agente, Joao Santos , a TMW.

FUTURO - "Jorginho è in scadenza il 30 giugno, abbiamo una proposta di rinnovo e diamo priorità al Chelsea. Napoli ha rappresentato la nostra casa in Italia, Giuntoli apprezza molto il ragazzo, per noi è una piazza speciale", ha spiegato il prcuratore del centrocampista. "Se ci fosse un nuovo interesse saremmo felici, però al momento il Napoli non ha avuto contatti con noi".