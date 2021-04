Jorginho: “Lampard non era pronto per allenare il Chelsea”

Il commento del centrocampista dei Blues

Il centrocampista del Chelsea Jorginho ritiene che l'ex tecnico Frank Lampard non fosse ancora pronto per allenare la squadra londinese. Lampard si è accomodato sulla panchina dei Blues nel luglio del 2019 dopo una stagione al Derby County e ha portato il Chelsea al quarto posto e una finale di FA Cup nella sua prima stagione a Stamford Bridge. Nell'estate del 2020, il Chelsea ha speso 220 milioni di sterline per la campagna di rafforzamento, ma Lampard nel gennaio 2021 è stato esonerato perchè la squadra andava male. “Sarò molto sincero su Lampard -ha affermato il centrocampista italiano-. Credo che abbia saltato alcuni passaggi di apprendimento prima di trasferirsi in un grande club. È arrivato nella società dove è stato una leggenda ma senza esperienza come allenatore. Sono sincero e ribadisco che ad essere onesti, non fosse pronto per il Chelsea", ha affermato Jorginho a ESPN Brasil.