Jorginho: “Ogni anno si parla del ritorno in Serie A, ma io rimango al Chelsea”

Jorginho è stato uno degli eroi della vittoria dell'Italia all'Europeo di ormai un anno fa. Dopo il trionfo in azzurro, il centrocampista non ha vissuto un buon periodo e non è stato risparmiato anche dalle critiche dopo gli errori dal dischetto contro la Svizzera nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Ora però Jorginho si sta concentrando sulla nuova stagione col Chelsea: direttamente dal ritiro dei Blues in California, il giocatore ha spazzato via le voci di un eventuale trasferimento dal club londinese durante la prossima sessione di calciomercato. Queste le sue parole: