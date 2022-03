Jorginho può lasciare il Chelsea a fine stagione

Il centrocampista potrebbe dire addio a causa dell'incertezza creatasi in società dopo l'addio di Abramovich

Nonostante i grandi successi ottenuti nell'ultimo anno e mezzo, in casa Chelsea regna dell'incertezza sul futuro a causa del recente addio dal ruolo di presidente di Roman Abramovich per via delle note vicende della guerra scoppiata in Ucraina. Le questioni societarie con tanto di vendita del club potrebbero influire, e non poco, anche sulle scelte di mercato sui calciatori. In tal senso, Football Italiaspiega come anche il destino del centrocampista italiano Jorginho sia in bilico.