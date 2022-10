Jorginho, senza aumento ingaggio non ci sarà rinnovo col Chelsea: la richiesta

Club e calciatore in trattativa per il rinnovo.

Redazione ITASportPress

Arrivano dall'Inghilterra alcuni rumors in merito al futuro del centrocampista del Chelsea Jorginho. In modo particolare su un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare, probabilmente, per le richieste del giocatore.

Il nazionale italiano andrà in scadenza la prossima estate e per prolungare il proprio contratto con il club di Londra pare intenzionato a volere un aumento dell'attuale ingaggio. Come riportato dall'Evening Standard, infatti, Jorginho al momento guadagna 120 mila sterline a settimana e vorrebbe portare il proprio compenso a 150 mila, la stessa cifra che di recente è stata proposta e accettata da Azpilicueta.

Secondo il media inglese, il Chelsea avrebbe già fatto una prima proposta di rinnovo ma Jorginho l'avrebbe messa da parte proprio in attesa di un "rilancio" alle cifre prima citate. Da capire come andrà avanti la trattativa anche considerando che dalla prossima finestra di calciomercato il centrocampista sarà libero di accordarsi con altri club. Gli estimatori, in tal senso, non mancano...