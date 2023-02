Jorginho va all’Arsenal, Cucurella lo scopre durante l’intervista: “No, dai!”

L'italiano cambia maglia e l'ormai ex compagno di squadra lo scopre durante l'intervista...

Redazione ITASportPress

Il calciomercato, si sa, regala spesso colpi di scena. Anche in questa sessione invernale ormai conclusa, i trasferimenti non sono mancati, specie all'estero e in Premier League dove a far parlare è stato il cambio di maglia in quel di Londra di Jorginho.

Il centrocampista ha lasciato il Chelsea per approdare all'Arsenal. Un trasferimento che ha sorpreso anche il suo compagno Marc Cucurella che, durante un'intervista, ha scoperto che l'italiano, ormai, non faceva più parte della sua squadra...

Mentre parlava della formazione Blues, Cucurella si stava esprimendo in modo molto positivo sulle qualità proprio di Jorginho considerandolo "il più intelligente del team". Peccato che chi lo stava intervistando gli abbia fatto notare che proprio l'italiano non facesse più parte del Chelsea essendosi appena trasferito all'Arsenal.

La reazione di Cucurella è stata di grande sorpresa: "Ma davvero? Devo cambiare risposta? Ma davvero all'Arsenal? No, daiii".

Le immagini della gag sono subito diventate virali...