Jovetic cambia aria ma resta in Francia: Garcia lo chiama al Lione

Potrebbe esserci una nuova sfida per Stevan Jovetic. L’ex attaccante anche di Fiorentina e Inter, potrebbe lasciare il Monaco per un’altra squadra francese: il Lione di Rudi Garcia. Proprio il tecnico sarebbe la chiave per vedere l’operazione andare a buon fine.

Jovetic: Garcia ci pensa

Arrivato al Monaco nel 2017, Jovetic non è mai riuscito ad imporsi nel club del Principato e dopo tre anni potrebbe dire addio. Per lui un’altra pista francese: il Lione di Rudi Garcia. Il mister ex Roma aveva già provato a ingaggiarlo tre anni fa, quando era alla guida dell’Olympique Marsiglia ma ora, viste anche le voci di mercato che riguardano i gioielli del suo club, tra tutti Depay, accostato al Barcellona, Garcia potrebbe avere finalmente il suo pupillo. Secondo Telefoot, il montenegrino è in cima alla lista dell’ex tecnico della Roma. La sua valutazione è di circa 7 milioni.

