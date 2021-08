Jovetic fa gol in Bundesliga e stabilisce un record assoluto in Europa

Oggi il montenegrino ha sbloccato il match contro il Colonia poi però il suo Hertha ha perso

L'attaccante montenegrino Stevan Jovetic è diventato il secondo calciatore della storia a segnare un gol in ciascuno dei primi cinque campionati europei. Oggi al debutto in Bundesliga, il calciatore dell'Hertha ha segnato al Colonia la rete del provvisorio 1-0. Poi i capitolini hanno subito la rimonta dei padroni di casa che hanno vinto 3-1. Jovetic in precedenza aveva segnato in Francia con il Monaco, in Italia con Fiorentina e Inter, in Spagna con il Siviglia, in Inghilterra con il Manchester City. Prima di Jovetic, solo il calciatore Florin Raducioiu era riuscito a segnare in ciascuno dei cinque migliori campionati d'Europa. In Italia il rumeno ha fatto gol per il Bari, poi Verona, Brescia e Milan, in Spagna per l'Espanyol, in Inghilterra per il West Ham, in Germania per lo Stoccarda, in Francia per il Monaco.