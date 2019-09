Jovic: “Inizio difficile al Real Madrid. Sfida al Portogallo? Non hanno solo CR7…”

Luka Jovic è stato uno dei grandi acquisti estivi del Real Madrid. Il 21enne ex Eintracht Francoforte ha parlato dal ritiro della propria Nazionale in merito al difficile ambientamento in Spagna, soprattutto dopo essersi infortunato alle prime uscite, e del prossimo match della sua Serbia contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, grande ex galacticos.

DURA – Due realtà diverse, quella tedesca e quella madrilena, ma Jovic sembra pronto a farsi trovare preparato quando verrà chiamato in causa da Zidane: “Mi sono infortunato durante la International Champions Cup. Non è stato facile. In generale non è facile per un giovane giocatore, ma penso di aver gestito nel miglior modo possibile tutto e sono pronto a rispondere presente quando verrò chiamato in causa”.

NAZIONALE – E sul match di qualificazione ad Euro 2020 della Serbia contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, l’attaccante classe ’97 ha detto: “Sfidare CR7? Per quanto ne so, giochiamo 11 contro 11, non giochiamo solo contro Ronaldo. Ci prepareremo per affrontare tutta la squadra, non solo per Ronaldo.CR7 è sicuramente il loro miglior giocatore, ma hanno molti calciatori interessanti che possono crearci problemi. Sarà necessario essere concentrati e disciplinati il ​​più possibile per ottenere un risultato positivo”, ha concluso Jovic.