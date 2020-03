Jovic, parla il padre: “Se colpevole vada in carcere”

Ha fatto tanto discutere nei giorni scorsi la vicenda legata a Luka Jovic. L’attaccante del Real Madrid aveva rotto l’isolamento obbligatorio imposto dal club Blanco per volare in Serbia dalla fidanzata. Un comportamento che ha scatenato grosse polemiche in Serbia, con il presidente Vucic che aveva minacciato l’arresto qualora il giocatore avesse violato ancora la quarantena.

PARLA IL PADRE – Jovic si era poi scusato parlando di un gesto dettato dalla non conoscenza delle regole. Nelle ultime ore però a a parlare è il padre del giocatore. Queste le sue parole rilasciate ad AS: “Ora sembra sia una criminale. Se deve andare in carcere che ci vada, ma solo se è colpevole. Lui è arrivato a Belgrado e si è messo in isolamento. Le foto che lo ritraggono a passeggio in centro risalgono a mesi fa. Anche Sofia, che è incinta, è chiusa in casa”.