Jovic, seconda vita all’Eintracht: “Ultimi due anni complicati. Tornare qui scelta migliore. Ma in futuro…”

Luka Jovic, il gol e l’Eintracht Francoforte. Un triangolo che, nonostante l’ultimo periodo che ha visto il giocatore vestire la maglia del Real Madrid, si è rafforzato ed è tornato ad essere vincente. Il calciatore serbo sta vivendo la sua seconda vita in Germania dopo aver trovato l’accordo per andare in prestito dal club blancos. Intervistato dalla Bild, il classe 1997 si è detto estremamente soddisfatto di questo trasferimento.

La seconda vita di Jovic

“Non ho giocato molto negli ultimi due anni, quindi prima deve lavorare per essere completamente in forma. Cerco sempre di allenarmi al massimo, al limite di ciò che è fisicamente possibile in quel momento”, ha spiegato Jovic. “Ancora non sono al top e al livello a cui sono abituato e non ho le forze per 90 minuti, è vero, ma continuo a provare a cambiare le cose il prima possibile, ogni giorno mi sento meglio e penso di essere sulla strada giusta”.

Sul ritorno all’Eintracht: “Credo che il ritorno sia un progresso e, senza dubbio, un successo perché molte cose mi stanno bene qui. La scelta migliore che si potesse sperare. Ma la prima cosa che conta, la più importante, è il successo della squadra, e se la squadra ha successo, anche per me è positivo. Ogni vittoria della squadra è anche un passo avanti per me. Certo, voglio giocare un ruolo in questo e aiutare la squadra”.

Sul futuro e la possibilità di tornare al Real alla fine del prestito o di restare in Germania: “Ci penserò quando la stagione sarà finita. In questo momento penso solo all’Eintracht e lavoro per giocare le prossime partite nel miglior modo possibile. In fondo, tutto è possibile, perché nel calcio professionistico non si sa mai cosa succederà…”.

