Juan Mata, dono di Natale speciale per i compagni: regala sua autobiografia con dedica motivazionale personalizzata

Juan Mata in versione Babbo Natale. Il centrocampista del Manchester United è stato protagonista di un regalo speciale nei confronti dell’intera squadra Red Devils. In occasione delle feste, lo spagnolo classe 1988 ha donati a tutti i compagni una copia della sua autobiografia al cui interno era presente un messaggio unico.

Infatti, Juan Mata ha voluto personalizzare il regalo. In che modo? Con una dedica diversa per ciascun membro del team. Parole uniche che, come spiega anche il Sun, hanno avuto lo scopo di motivare la squadra per migliorare ancora e fare bene in questa stagione e nelle prossime. Gli stessi calciatori del Manchester United hanno pubblicato su Instagram il libro e la dedica ricevuta condividendo con i tifosi e non solo le splendide parole dello spagnolo.